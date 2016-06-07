У центрі Москви обезголовили і скинули з постамента пам'ятник Леніну (відео)

&lt;/div&gt; Мешканці будинку, вийшовши у двір, виявили спорожнілий постамент, передає Life.ru.

А сама скульптура вождя лежала на землі без голови.

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За словами одного з очевидців, він побачив, що валяється пам'ятник, а поруч, на дереві, був прикріплений аркуш паперу з дивним зображенням — вішалка і майка.

У свою чергу працівники комунальних служб упевнені, що стався швидше не акт вандалізму, а це наслідок негоди: пам'ятник, на їхню думку, впав через сильний вітер.

Повідомляється, що співробітники поліції перевіряють інформацію за фактом вандалізму. За основною версією, пам'ятник позбувся голови внаслідок падіння.

Нагадаємо, 4 червня в окупованій Макіївці в парку ДК ім. Поченкова невідомі підірвали пам'ятник Леніну.