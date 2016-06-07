На Львівщині заборонили концерти артистів, які виступають у Росії

Львівська облрада прийняла рішення про заборону проведення у Львівській області концертно-розважальних заходів представників українського та іноземного шоу-бізнесу, котрі брали участь у концертах, теле- і радіопередачах, інших розважальних заходах на території РФ, в анексованому Криму й окупованих районах Донецької та Луганської областей під час фактичної російсько-української війни, повідомляє ZIK.

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"За" це рішення проголосували 58 депутатів на сесії 7 червня.

Відповідно до рішення, буде створено тимчасову робочу групу з питань визначення списку артистів, щодо яких буде встановлена заборона займатись концертною діяльністю на території Львівської області.

Список артистів буде оприлюднено на офіційному сайті обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, у квітні депутати Львівської міської ради заборонили гастролювати у Львові артистам, що підтримують російську агресію та пропагують сепаратизм.