У Львові заборонили виступати артистам з проросійською позицією

За відповідне рішення проголосувало 55 депутатів, передає Zaxid.net. Питання заборони гастролей спричинило бурхливе обговорення серед депутатів. У відповідь на запит голови фракції УКРОП Ігоря Телішевського управління культури підготувало проект ухвали. Водночас депутати підготували свій проект тієї ж ухвали.

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«Насправді різниця між цими двома варіантами невелика. Це технічні правки та формулювання, які мали б вирішити ще до сесії. Депутати наполягають, що толерувати артистів, які виступають в Росії не можна, управління культури наполягає, що текст ухвали можна двояко трактувати», – пояснив голова фракції «Народний контроль» Валерій Веремчук.

У варіанті ухвали, підготованому чиновниками йшлось про заборону виступати у Львові всім артистам, котрі ведуть будь-яку бізнесову діяльність на окупованій Росією території та в Росії. Водночас за словами начальника управління культури Михайла Мороза, таке формулювання не зовсім коректне.

«До прикладу, гурт «Океан Ельзи» може продавати свої компакт-диски в Росії або приїхати з невеличким концертом у російське місто, де пропагуватиме цілісність України. Це автоматично означатиме, що йому заборонять гастролювати у Львові»,- пояснив він.

У депутатському варіанті ухвали йшлось, що необхідно заборонити гастролі артистам, котрі пропагують сепаратизм в Україні, ображають честь і гідність українців та/або здійснюють свою діяльність на території Росії та анексованих територій.

За словами голови фракції «Самопоміч» Андрія Шевціва, це формулювання теж є не коректним. На його думку, згадування про ведення діяльності у Росії потрібно забрати із тексту ухвали.

«Ми не можемо диктувати, кому що робити і думати у сусідній державі. Є артисти, котрі ведуть свою діяльність в Росії, але не підтримують сепаратизму в Україні. Заборонити їм приїжджати до Львова неправильно. Потрібно акцентувати свою увагу на артистах котрі пропагують сепаратизм. Саме для них повинні діяти ці обмеження», – прокоментував депутат.

Під час пленарного засідання сесії мер Львова Андрій Садовий запропонував остаточну назву ухвали, яку б після голосування редакційна комісія могла б доопрацювати.

Міський голова Львова запропонував депутатам проголосувати за ухвалу «Про заборону проведення концертів та інших розважальних заходів на території міста Львова окремим представникам українського та іноземного шоу-бізнесу, які здійснюють свої гастрольні діяльності на території анексованого Криму та окупованих територіях Луганської та Донецької областей». Але такий варіант також не влаштував більшість депутатів.

Зрештою не дійшовши згоди щодо формулювання тексту ухвали, депутати оголосили перерву, аби голови фракцій могли порадитись.

Через годину депутати знову зібрались у сесійній залі та підтримали проект ухвали «Про заборону проведення концертів та інших розважальних заходів на території м. Львова представниками українського та іноземного шоу-бізнесу, котрі під час де-факто російсько-української війни підтримують агресію Російської Федерації, пропагують сепаратизм в Україні».

За словами Садового, депутати проголосували лише за назву ухвали, її текст пізніше має розробити редакційна комісія. Ухвала вступить в силу, коли її підпише міський голова Львова.