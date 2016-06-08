У Стамбулі на верфі Тузла знайдені тіла двох українських моряків - ЗМІ

Судно прибуло в Тузлу для технічного обслуговування, передає РБК-Україна з посиланням на видання Haber Turk.

На цій верфі часто проходять ремонт іноземні судна.

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Турецька поліція підтвердила, що двоє іноземних моряків були знайдені мертвими на верфі у Стамбулі.

Причина їхньої смерті ще не встановлена. Їхні тіла доставлені у відділення судмедекспертизи.

За даними Anadolu Agency, знайдені моряки були громадянами Російської Федерації.