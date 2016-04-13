Нові подробиці авіакатастрофи під Смоленськом оприлюднили польські ЗМІ

Польський телеканал TVN 24, повідомляє 5 канал, дістав оновлений відцифрований запис розмови пілотів. За 16 хвилин до катастрофи пілотів попередили колеги з літака Як-40. Вони повідомили, що ледь вдалося приземлитися, і у разі несприятливих умов порадили летіли до іншого аеропорту. Пілоти обговорили між собою ситуацію і вирішили, що намагатимуться сісти до останнього.

Нагадаємо, цьогоріч у Польща відновила розслідування. Раніше експерти розшифрували нові записи бортового самописця і встановили, що пілотів відволікали і змушували посадити літак.

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Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопосадовцями на борту розбився при заході на посадку на військовий аеродром в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала вирушити на заходи до 70-х роковин Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.