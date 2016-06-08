Суд на 2 місяці взяв під варту заступника глави Миколаївської ОДА Романчука із заставою у 5,5 мільйона

Таке рішення прийняв сьогодні, 8 червня, приморський районний суд м. Одеса, повідомляє Новости Н.

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Зазначається, що суддя задовольнив клопотання військової прокуратури і підтримав озвучені доводи обвинувачів про можливий вплив чиновника на інших свідків.

Як повідомляв УНІАН, Герой України Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів з сейфами, в яких зберігався антикваріат і коштовності.