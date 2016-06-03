Заступник голови Миколаївської ОДА та Герой України погорів на хабарі в $90 тисяч – Матіос

Перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, Герой України Микола Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "112 Україна".

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Матіос зазначив, що кримінальну справу за цим фактом зареєстрували півтора місяці тому.

За словами військового прокурора, на даний момент в результаті оперативно-розшукових дій за санкціями суддів затримано 4 людини, у тому числі посередники, один із заступників голови районної держадміністрації, помічник голови обласної ради, які були задіяні в цій корупційній схемі. Проводяться обшуки.

"Причиною вимагання такої суми, яка давалася частинами, що зафіксовано матеріалами кримінального провадження, була спроба отримати грошові кошти за надання дозволу на облаштування кар'єру для видобутку вапняку. Зафіксовано весь ланцюжок, зараз документуємо, після легалізації матеріалу будемо передавати за підслідністю детективам НАБУ", - розповів Матіос.

Він пообіцяв, що прізвища затриманих будуть оприлюднені після вручення підозр.

При цьому військовий прокурор зазначив, що при затриманні посередника, який віз гроші, довелося застосовувати зброю. Загрози для інших громадян і нанесення ушкоджень підозрюваним не було.

У свою чергу речник СБУ Олену Гітлянську в ефірі "112 Україна" повідомила, що перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації не був затриманий у справі про отримання 90 тис. дол. хабарі.

"Зараз проводяться слідчі дії, його там не затримали, а затримали двох помічників", - зазначила Гітлянську.