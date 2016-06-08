Названо імена двох українських моряків, знайдених мертвими на судні у Стамбулі

Це 34-річний Олексій Войтцов та 33-річний Сергій Кравченко, передає ТСН.

Їхні напівоголені тіла виявили у душі після того, як хлопці не вийшли на ранкову зміну.

За даними деяких місцевих ЗМІ, в кабінах у моряків валялося чимало пляшок з-під алкоголю.

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До турецького порту корабель під прапором Мальти зайшов на технічне обслуговування. Обставини смерті українців та деталі трагедії нині розслідує турецька поліція. Тіла вже відправили на судмедекспертизу.

Як повідомляв УНІАН, за інормацією турецьких ЗМІ, двох українських моряків знайшли мертвими на судні, яке проходило технічне обслуговування на верфі Тузла у Стамбулі.

Українців знайшли на кораблі Amapoa, який ходив під прапором Мальти. Це судно прибуло для ремонтних робіт сьогодні, 8 червня. Тіла 33-річного та 34-річного моряків знайшли працівники верфі та повідомили про це в поліцію.