Сутички у Львові: одна людина постраждала - ЗМІ

Кількість активістів на площі Ринок зменшується - люди починають розходитися. Немає тут вже і загонів Нацгвардії. Про це з місця подій повідомляє кореспондент Еспресо.TV.

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Сесія міської ради не відбувається - депутати чекають на повернення міського голови Андрія Садового. Однак народні обранці зустрічаються з громадськими активістами в сесійній залі і обговорюють ті проблеми, які сьогодні зранку спричинили сутички і штовханину.

Як повідомлялось, сьогодні під стінами Ратуші спалахнули сутички між Нацгвардійцями і громадськими активістами, які протестували проти бездіяльності міського голови Андрія Садового. Правоохоронці застосували газ.