У Львівській міськраді масові сутички, правоохоронці застосували газ (фото, відео)

Учасники протестів під міськрадою намагаються прорвати кордони правоохоронців, виставлені перед входом в Ратушу. Про це інформує ZIK.

Штурмувати правоохоронців почали люди в камуфляжі. Раніше анонсували, що родичі контрактників будуть пікетувати міську раду, через те, що їхні рідних не пускають додому із зони АТО по закінченню контрактів.

Під вигуки «Слава Україні» чоловіки почали проштовхуватись через правоохоронців. Їх підтримали учасники інших акцій протесту. Людям вдалося прорвати перший кордон при вході в мерію з поліціянтів і працівників муніципальної дружини. Втім всередині будівлі також стоять Нацгвардійці з щитами. Розпочалися сутички, силовики застосували проти людей газ. Зараз мітингарям вдалося зайти в хол будівлі, а надворі вже зібрались сотні людей.

Очевидці оприлюднили декілька відео із цих подій.





Активісти закликали депутатів спуститися вниз і вирішити проблему.

Крім того, до сесійної зали увірвалися кілька протестувальників. Вони почали шарпанину. Пізніше закликали обранців спуститися вниз, бо там почалася бійка з правоохоронцями. Силовики застосували проти людей газ.

Зважаючи на бійку, секретар ЛМР Анатолій Забарило оголосив про завершення сесії.

Як повідомляє "Львівський портал", наразі до Ратуші не впускають абсолютного нікого. Силовики протистоять активістам, які намагаються прорватись всередину. Також відомо, що правоохоронці кидають димові шашки.