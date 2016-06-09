Поліція посилить заходи безпеки у фан-зонах Євро-2016 в містах України

Про це повідомила глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

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"Ви, напевно, вже знаєте, особливо вболівальники футболу, що 10 (червня) вже починається Чемпіонат Європи з футболу, і в неділю у нас теж буде перший матч, коли наша збірна грає з німцями... Так що також поліція посилює свою роботу біля фан-клубу й у місцях скупчення (людей), які будуть під час Чемпіонату Європи", - сказала Деканоідзе.

Євро-2016 проходитиме у Франції з 10 червня до 10 липня. В Україні у великих містахпланується створення спеціальних фан-зон для вболівальників для перегляду матчів.