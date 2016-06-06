СБУ заявила про можливий "російський слід" у підготовці терактів у Франції на Євро-2016

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Версія про російський слід, вона виникла майже в самому кінці, коли між ним (французом, який був затриманий в Україні - УНІАН) і тим, з ким він спілкувався, у рамках спецоперації, оперативної комбінації, яку СБУ організувала, він запропонував ще в додаток кілька тисяч євро за те, щоб громадянин України супроводжував цей вантаж (зброю і вибухівку - УНІАН) на територію Європи», - заявив Грицак.

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За його словами, це був ключовий момент, і «саме тому ми вважаємо, що це може бути «підстава» російських спецслужб».

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала терористичне угруповання, яке готувало 15 терактів у Франції під час Чемпіонату Європи з футболу 2016 року.

За даними СБУ, планувалися підрив мечеті, синагоги, адмінбудівель у Франції під час Євро-2016. Підозрюваний був незадоволений політикою своєї країни щодо міграції, глобалізації та мусульманства.