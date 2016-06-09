Під час Маршу рівності охороняти порядок будуть 6 тисяч поліцейських - Деканоідзе

Про це повідомила керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе. «6 тисяч поліцейських забезпечуватимуть безпеку під час Маршу рівності. Будуть спеціальні фільтраційні пункти. І я хочу звернутися до наших громадян і журналістів звичайно, щоб зробити все, щоб не заважати роботі поліції», - заявила Деканоідзе.

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При цьому вона зазначила, що з 6 тис. - 350 патрульних, близько тисячі – бійці Національної гвардії та особовий склад Головного управління Нацполіції Києва.

Деканоідзе нагадала, що обов'язок поліції - захистити кожну людину.

Разом з тим вона прокоментувала «фейкову» інформацію, яка поширюється в соціальних мережах про те, що нібито поліцейські масово відмовляються виконувати свої обов'язки під час Маршу рівності.

«Одразу заявляю, що такого немає. Кожен поліцейський, який склав присягу, розуміє, усвідомлює свою відповідальність, і це наша робота, щоденна робота - захищати наших громадян», - сказала керівник Нацполіції.

Також вона повідомила, що поліція розробила план дій правоохоронців від початку Маршу рівності і до його закінчення, коли люди почнуть розходитися.

«У нас відпрацьовано всі деталі, і поліція буде задіяна скрізь: біля метро, на вулицях, де проходитиме марш», - сказала Деканоідзе, висловивши впевненість, що дії поліції будуть ефективними.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня у столиці відбудеться традиційний Марш рівності - мирна хода на захист прав людини, зокрема права на мирні зібрання, а також проти дискримінації представників ЛГБТ-спільноти.

Акція розпочнеться о 10.0 від головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У заході візьмуть участь представники дипломатичних місій, активісти, громадськість.