Організатори назвали місце і час проведення ЛГБТ-маршу в Києві

15:57, 08 червня 2016
Суспільство
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Організатори маршу рівності Київпрайд повідомили точний час початку акції.

фото: УНИАН

Марш пройде в неділю, 12 червня, повідомляє Еспресо.TV.

Збори учасників біля червоного корпусу Київського національного університету розпочнеться о 9:00, а безпосередньо марш - о 10:00.

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"Просимо учасників приїжджати раніше, щоб уникнути черг і провокацій на вході. Після 10:00 ви не зможете потрапити на територію, тому не запізнюйтесь. 9 червня відбудеться брифінг Національної поліції, після якого ми також оголосимо детальну інформацію про заходи безпеки, зокрема про режим території проведення Маршу і план евакуації учасників", - йдеться в повідомленні.

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