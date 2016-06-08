Організатори назвали місце і час проведення ЛГБТ-маршу в Києві
15:57, 08 червня 2016Суспільство
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Організатори маршу рівності Київпрайд повідомили точний час початку акції.
Учасники Маршу рівності в підтримку ЛГБТ-спільноти пройде 12 червня / фото: УНІАН
Марш пройде в неділю, 12 червня, повідомляє Еспресо.TV.
Збори учасників біля червоного корпусу Київського національного університету розпочнеться о 9:00, а безпосередньо марш - о 10:00.
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"Просимо учасників приїжджати раніше, щоб уникнути черг і провокацій на вході. Після 10:00 ви не зможете потрапити на територію, тому не запізнюйтесь. 9 червня відбудеться брифінг Національної поліції, після якого ми також оголосимо детальну інформацію про заходи безпеки, зокрема про режим території проведення Маршу і план евакуації учасників", - йдеться в повідомленні.
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