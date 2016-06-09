Група осіб готує провокації під час проведення маршу ЛГБТ у Києві - Деканоідзе

Як Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Хочу сказати, що ми володіємо інформацією, що є група людей, які хочуть організувати якісь провокації", - заявила Деканоідзе.

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За її словами, поліція працює для того, щоб забезпечувати правопорядок і безпеку кожної людини, забезпечувати свободу слова, демонстрацій і зборів.

"Звертаюся до наших громадян: якщо ви побачите, що є якісь провокаційні моменти, якщо ви побачите, що збирається група людей, які недобре поводяться, будь ласка, звертайтеся до "102". Це дуже важливо, тому що відповідальність ляже на кожного поліцейського і кожного громадянина", - сказала Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, раніше Деканоідзе заявляла, що поліція діятиме жорстко у разі провокацій під час Маршу рівності 12 червня в Києві.