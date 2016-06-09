На полігоні у Чернігівській області пролунав вибух, загинули двоє військових

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Внаслідок вибуху троє військовослужбовців отримали поранення.

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"Їх було негайно евакуйовано до медичного закладу у м. Чернігів. Близько 12:10 двоє військовослужбовців від отриманих травм померли. Стан здоров’я третього військовослужбовця задовільний", - йдеться у повідомленні.

З метою з’ясування причин та обставин трагедії на місці події працюють комісія та правоохоронні органи.