На полігоні у Чернігівській області пролунав вибух, загинули двоє військових

15:53, 09 червня 2016
Суспільство
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У ході обладнання військового полігону у смт. Гончарівське Чернігівської області на неперевіреній ділянці місцевості, де розташовані мішеневі поля, троє військових розпалили вогнище, після чого стався вибух невідомого предмета.

Фото УНИАН

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Внаслідок вибуху троє військовослужбовців отримали поранення.

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"Їх було негайно евакуйовано до медичного закладу у м. Чернігів. Близько 12:10 двоє військовослужбовців від отриманих травм померли. Стан здоров’я третього військовослужбовця задовільний", - йдеться у повідомленні.

З метою з’ясування причин та обставин трагедії на місці події працюють комісія та правоохоронні органи.

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