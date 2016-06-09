На полігоні у Чернігівській області пролунав вибух, загинули двоє військових
15:53, 09 червня 2016Суспільство
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У ході обладнання військового полігону у смт. Гончарівське Чернігівської області на неперевіреній ділянці місцевості, де розташовані мішеневі поля, троє військових розпалили вогнище, після чого стався вибух невідомого предмета.
На полігоні у Чернігівській області загинули двоє військових / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Міноборони.
Внаслідок вибуху троє військовослужбовців отримали поранення.
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"Їх було негайно евакуйовано до медичного закладу у м. Чернігів. Близько 12:10 двоє військовослужбовців від отриманих травм померли. Стан здоров’я третього військовослужбовця задовільний", - йдеться у повідомленні.
З метою з’ясування причин та обставин трагедії на місці події працюють комісія та правоохоронні органи.
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