На Яворівському полігоні під час артилерійських стрільб загинув військовий, двоє поранені
У Львівській області на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) внаслідок вибуху артилерійського снаряда один військовослужбовець загинув, двоє поранені.
Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.
Він зазначив, що надзвичайна подія сталася сьогодні, близько 14:00, на території полігону під час артилерійських стрільб.
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За попередніми даними, від вибуху снаряда загинув один військовослужбовець, двоє дістали поранення. Всі вони з одного підрозділу, який проходить бойове злагодження на території Яворівського полігону.
Поронюк наразі не коментує стан постраждалих військових.
«Наразі всі обставини з‘ясовуються, про стан постраждалих відомості будуть отримані від медиків згодом», - зазначив начальник Регіонального медіа-центру.