Луценко: правоохоронці затримали організатора тіньових "схем Курченка"

Правоохоронці затримали колишнього заступника міністра економіки та екс-голову аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату і скрапленого газу Олександра Сухомлина - одного з організаторів злочинної схеми з розкрадання скрапленого газу, що діяла за часів правління екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Було створено нову група слідчих Генеральної прокуратури на чолі з головним військовим прокурором Матіосом, його заступником Жербицьким для розслідування злочинів, вчинених учасниками злочинної організації президента Януковича, Курченка і Клименка", - нагадав він.

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"В епізоді, який стосується злочинної діяльності "схем Курченко", за перші десять днів група розгорнулася, здійснила всі необхідні підготовчі дії, і разом з оперативними службами СБУ, ДФС вчора був затриманий один з організаторів злочинної схеми по розкраданню скрапленого газу, активний член злочинної організації громадянин Сухомлин", - додав Луценко.

"Він підозрюється в тому, що, перебуваючи в 2010-2014 роках на посаді голови аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Азаровим та Курченко, а також, ймовірно, з іншими членами злочинної організації, незаконно заволодів майном ВАТ "Укргазвидобування" і ВАТ "Укрнафта", більше 50% акцій яких належать державі, а саме - виробленим ними скрапленим газом на суму понад 2 мільярди гривень", - заявив Луценко.