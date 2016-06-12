Марш рівності у Києві: поліція повідомила про затримання 50 осіб

Київська поліція повідомила, що під час Маршу рівності «КиївПрайд-2016» затримала близько 50 осіб.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в місті Києві, ці люди були «агресивно налаштовані» і «не реагували на зауваження поліції».

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Зазначається, що правоохоронці встановлять, хто вони, відберуть пояснення та нададуть правову оцінку їхнім діям.

Як повідомляв УНІАН, у Марші, який тривав близько 20 хвилин і пройшов від центрального корпусу Національного університету ім. Т.Шевченка до площі Льва Толстого, взяли участь близько тисячі осіб.

Він відбувся під посиленою охороною поліції і, крім згаданих затримань, без інцидентів. Порядок забезпечували близько 6 тисяч правоохоронців, серед них поліція з Києва й інших регіонів, Національна гвардія й курсанти Національної академії внутрішніх справ. На заході була присутня особисто голова Національної поліції Хатія Деканоідзе.

Марш рівності пройшов у рамках п’ятого міжнародного форуму ЛГБТ «КиївПрайд- 2016», що триває в Києві з 6 до 13 червня.