"Права людини - моя гордість": учасники Маршу рівності у Києві провели ходу

Ходу охороняла велика кількість поліцейських. Учасники ходи періодично вигукували гасла, несучи плакати і граючи на музичних інструментах.

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Основні під'їзди до місця, де проходив марш, були перекриті поліцією, закрита на вихід станція метро Площа Льва Толстого.

Серед учасників акції були, зокрема, посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат та євродепутати, в тому числі глава фракції «зелених»! в Європарламенті Ребека Хармс, а також народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко.

Підтримати Марш рівності вийшли також інші громадяни.

Частина учасників акції тримали прапори ЛГБТ-спільноти. Дехто загорнувся в них. Також вони тримали плакати з гаслами, сенс яких, що кохання є правом людини, а також «Права ЛГБТ=права людини».

Як повідомляв УНІАН, столичні правоохоронці вже встигли затримати перших провокаторів, які виступають проти Маршу рівності в Києві, вранці 12 червня. Затримання пройшли ще до офіційного старту маршу.