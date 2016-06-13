Українці зможуть безкоштовно відвідувати музеї Верони – мер

Про це він заявив під час відкриття у Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків у Києві виставки «Врятовані скарби Італії», яка складається із 17 найцінніших картин Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї, викрадених торік з Міського музею у Вероні і виявлених в Україні, повідомляє прес-службі глави держави.

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«У знак подяки Тосі оголосив, що усі українські громадяни зможуть відвідувати музеї Верони безкоштовно. Він також вручив президенту України Петру Порошенку почесне громадянство Верони та запросив у зручний час відвідати це італійське місто», - йдеться в повідомленні.

Крім того мер зауважив, що для усієї Італії віднайдення картини є справжнім святом.

«Завдяки роботі правоохоронних органів і пана президента Порошенка ця подія зміцнила відносини України та Італії», - наголосив Тосі.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Порошенко привітав особовий склад прикордонної служби та працівників військової прокуратури, які здійснили успішну операцію з пошуку колекції із 17 найцінніших картин Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї, викрадених з Міського музею у Вероні.

Сьогодні 13 червня у Києві в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка згаданої колекції.