ЗМІ: В посольство Нідерландів у Києві невідомий приніс ще одну вкрадену картину

19:59, 30 травня 2016
Суспільство
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У посольство Королівства Нідерланди в Києві 30 травня невідомий приніс картину 1784 року авторства Ісаака Оватера (Іѕаак Ouwater), під назвою Nieuwstraat in Hoorn.

картина / hromadske.ua

Про це повідомляє "Громадське".

"З великою ймовірністю, вона є однією з тих робіт, які були викрадені з музею Західної Фрисляндії голландського містечка Горн в ніч на 10 січня 2005 року", – йдеться в повідомленні.

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Посилаючись на свої джерела "Громадське" додає, що чоловік отримав цю картину в подарунок кілька років тому і весь цей час вона перебувала у нього вдома. Два тижні тому він приніс картину до мистецтвознавця, щоб отримати професійну консультацію щодо авторства, вартості і художньої цінності твору.

Саме під час такої консультації мистецтвознавець з'ясувала та повідомила власнику, що картина належить до викраденої десять років тому колекції, після чого той вирішив повернути її власникам.

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