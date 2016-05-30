ЗМІ: В посольство Нідерландів у Києві невідомий приніс ще одну вкрадену картину

Про це повідомляє "Громадське".

"З великою ймовірністю, вона є однією з тих робіт, які були викрадені з музею Західної Фрисляндії голландського містечка Горн в ніч на 10 січня 2005 року", – йдеться в повідомленні.

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Посилаючись на свої джерела "Громадське" додає, що чоловік отримав цю картину в подарунок кілька років тому і весь цей час вона перебувала у нього вдома. Два тижні тому він приніс картину до мистецтвознавця, щоб отримати професійну консультацію щодо авторства, вартості і художньої цінності твору.

Саме під час такої консультації мистецтвознавець з'ясувала та повідомила власнику, що картина належить до викраденої десять років тому колекції, після чого той вирішив повернути її власникам.