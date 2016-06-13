В Одесі збираються демонтувати величезні назви будівельних компаній на будинках

Про це мер повідомив у ході апаратної наради, передає "Думська".

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«Зараз пішла мода прикрашати новобудови величезними триметровими літерами з назвами компаній, що раніше такого не було. Наскільки я розумію, це - реклама, за яку місту ніхто не платить...Напишіть толерантний лист з проханням до таких будівельників демонтувати ці конструкції», — розпорядився Геннадій Труханов.

У свою чергу в. о. начальника муніципального управління реклами Віктор Панасюченко зазначив, що дозволів на установку цих написів забудовникам не видавали. За його інформацією, таким чином, міський бюджет щорічно недоотримує приблизно 1,5 мільйона гривень.

«Ми це все заактивували, і цього тижня за графіком будемо демонтувати», — сказав Віктор Панасюченко.