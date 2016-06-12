У Марші рівності взяли участь близько 2 тисяч осіб – організатори

Про це представник Департаменту Маршу КиївПрайду Руслана Панухник заявила під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За її словами, Марш рівності-2016 у Києві став наймасштабнішою в історії України акцією за захист прав ЛГБТ-спільноти.

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«Це перший наймасштабніший, найбільш відкритий і мирний марш рівності… Ми ще підраховуємо загальну кількість учасників, але попередньо цифра становить близько 2 тисяч людей, що для нас є величезним кроком вперед», – сказала Панухник.

Вона нагадала, що у попередні роки на марш виходили від 80 до 300 осіб.

«Я хочу подякувати. Ми великими кроками наближаємося до ідеалу того, якою має бути мирна демонстрація за права людини, права ЛГБТ у тому числі», – сказала Панухник.

Вона подякувала за підтримку маршу Національній поліції, Київській міській держадміністрації, представникам дипломатичних місій, міжнародних організацій, українським правозахисним організаціям.

Учасники акції зазначили, що Марш рівності пройшов абсолютно мирно.

«Лише один прикрий випадок стався вже за півтори години після закінчення акції. Хлопця побили, він зараз із нашими адвокатами у госпіталі», – повідомила Панухник.

За її словами, ще один неприємний момент виник і з боку працівників поліції: коли учасники акції вже сідали в автобуси, які мали вивезти їх із центру міста, то окремі поліцейські, проходячи повз автобуси, дозволяли собі гомофобні жарти і образи.

Активісти висловили сподівання, що у майбутньому суспільство стане достатньо толерантним для того, щоб проведення маршів рівності не потребувало безпрецедентних заходів безпеки.

Панухник додала, що цьому дуже сприяло б впровадження в Україні жорсткіших покарань за злочини на грунті ненависті – це стало б вагомим засобом стримування представників радикальних груп від нападів на учасників акцій.

Активісти також повідомили, що до прайд-руху активно долучаються регіони, і цього року вже вдруге Марш рівності відбудеться в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Національної поліції України Хатії Деканоідзе, у Марші рівності взяли участь 1,5 тис. осіб, їх охороняли майже 7 тис. силовиків.