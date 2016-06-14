Жебрівський: на відновлення інфраструктури Донбасу виділено 2,5 мільярдів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

“До кінця року 871 об'єкт має бути відбудований. Такої масштабної відбудови чи побудови Донеччина ще не знала”, - наголосив Жебрівський.

За його словами, для цього з бюджету виділено 2,5 млрд грн, загальна кількість капіталовкладень становитиме 6,5 млрд грн.

Як зауважив Жебрівський, на сьогодні в Донецькій області зруйновано 9 тис. об'єктів інфраструктури, які необхідно буде відновлювати.

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Говорячи про процес перейменування населених пунктів та вулиць, голова Донецької ВЦА заявив, що він відбувається виключно в рамках обговорення з місцевим населенням, а потім приймаються відповідні рішення.

Торкаючись теми криміногенної ситуації, Жебрівський повідомив, що Донецька область в цьому питанні перебуває на одному з найкращих місць в Україні,що пов'язано з величезною мілітаризацією регіону, з присутністю там великої кількості представників спецслужб та інших правоохоронних органів.

"Єдине, що особливо непокоїть, це зброя. Щоденно ми викриваємо від 5 до 15 фактів незаконного зберігання зброї", - зазначив Жебрівський.