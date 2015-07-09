ОБСЄ: до 80% будівель в Широкиному не підлягають відновленню

Про це повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. За його словами, минулої суботи він відвідував Широкине та може підтвердити, що всі його жителі залишили селище.

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"Ми також бачили величезні руйнування, особливо у південній частині селища. До 80% цивільних будинків та інфраструктура там пошкоджені, і більшість не підлягає відновленню", - заявив Александр Хуг.

Також він наголосив, що "весь район селища забруднений нерозірваними боєприпасами".

Як сказав Александр Хуг, спостерігачі не побачили присутності бойовиків "ДНР" у селищі.