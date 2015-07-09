ОБСЄ: до 80% будівель в Широкиному не підлягають відновленню
16:10, 09 липня 2015Війна
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Близько 80% будівель у селищі Широкине не підлягають відновленню.
В ОБСЄ Facebook пресс-центра АТО
Про це повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. За його словами, минулої суботи він відвідував Широкине та може підтвердити, що всі його жителі залишили селище.
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"Ми також бачили величезні руйнування, особливо у південній частині селища. До 80% цивільних будинків та інфраструктура там пошкоджені, і більшість не підлягає відновленню", - заявив Александр Хуг.
Також він наголосив, що "весь район селища забруднений нерозірваними боєприпасами".
Як сказав Александр Хуг, спостерігачі не побачили присутності бойовиків "ДНР" у селищі.
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