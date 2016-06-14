На Житомирщині СБУ заблокувала ретрансляцію заборонених російських телеканалів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Так, ретрансляцію двох десятків заборонених російських телеканалів блокували в Іршанську на Житомирщині співробітники СБУ спільно з представником Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Читайте такожУкраїнському телеканалу винесли попередження за трансляцію промови Симоненка про "неонацистів" та "бандерівщину"

Місцевий підприємець ретранслював у власній телекомунікаційній мережі канали "СТС", "Рен-Тв", "Москва. Доверие", "Тв Шансон", "ТНТ" та інші, які поширюють російську пропаганду і викривлено трактують події, що відбуваються в Україні.

Служба безпеки України наприкінці минулого тижня офіційно застерегла приватного підприємця, і у випадку подальшої ретрансляції заборонених та неадаптованих телеканалів його дії кваліфікуватимуться за статтями 109 (заклики до повалення конституційного ладу) та 110 (посягання на цілісність держави) Кримінального кодексу України.