На Житомирщині СБУ заблокувала ретрансляцію заборонених російських телеканалів
На Житомирщині Служба безпеки України заблокувала ретрансляцію майже двох десятків заборонених російських телеканалів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.
Так, ретрансляцію двох десятків заборонених російських телеканалів блокували в Іршанську на Житомирщині співробітники СБУ спільно з представником Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
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Місцевий підприємець ретранслював у власній телекомунікаційній мережі канали "СТС", "Рен-Тв", "Москва. Доверие", "Тв Шансон", "ТНТ" та інші, які поширюють російську пропаганду і викривлено трактують події, що відбуваються в Україні.
Служба безпеки України наприкінці минулого тижня офіційно застерегла приватного підприємця, і у випадку подальшої ретрансляції заборонених та неадаптованих телеканалів його дії кваліфікуватимуться за статтями 109 (заклики до повалення конституційного ладу) та 110 (посягання на цілісність держави) Кримінального кодексу України.