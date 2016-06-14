На Житомирщині СБУ заблокувала ретрансляцію заборонених російських телеканалів

12:44, 14 червня 2016
Суспільство
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На Житомирщині Служба безпеки України заблокувала ретрансляцію майже двох десятків заборонених російських телеканалів.

СБУ застерегла приватного підприємця, який здійснював ретрансляцію / Фото ridus.ru

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

Так, ретрансляцію двох десятків заборонених російських телеканалів блокували в Іршанську на Житомирщині співробітники СБУ спільно з представником Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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Місцевий підприємець ретранслював у власній телекомунікаційній мережі канали "СТС", "Рен-Тв", "Москва. Доверие", "Тв Шансон", "ТНТ" та інші, які поширюють російську пропаганду і викривлено трактують події, що відбуваються в Україні.

Служба безпеки України наприкінці минулого тижня офіційно застерегла приватного підприємця, і у випадку подальшої ретрансляції заборонених та неадаптованих телеканалів його дії кваліфікуватимуться за статтями 109 (заклики до повалення конституційного ладу) та 110 (посягання на цілісність держави) Кримінального кодексу України.

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