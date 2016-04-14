Нацрада заборонила трансляцію в Україні ще трьох російських телеканалів

Як повідомляє прес-служба Нацради, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 14 квітня.

"Російські телеканали "RTG TV (Russian Travel Guide)", "Ретро" та "Кіноклуб" рішенням Національної ради 14 квітня вилучені з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прес-служби, на телеканалах "Ретро" та "Кіноклуб" були зафіксовані фільми за участю осіб, які загрожують національній безпеці України. "Зокрема, це фільми з акторами Сергієм Безруковим, Федором Бондарчуком, Михайлом Боярським, Жераром Депардьє, Дмитром Харатьяном", - йдеться в повідомленні.

Водночас, телеканал RTG TV (Russian Travel Guide) багато разів згадував Крим у складі Російської Федерації. Зокрема, за два дні в ефірі цього телеканалу Нацрада зафіксувала 123 факти трансляції десятисекундної заставки у формі пляшки з написом "Фільм був створений до включення Республіки Крим та Севастополя до складу Росії".

"Крім того, транслювалася ефірна заставка "Відкрийте світ. Подорожуйте Росією" з демонстрацією віртуальної карти регіонів країни, яка охоплює територію тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням Нацради, українські провайдери повинні будуть виключити зазначені канали з наповнення своїх пакетів ТВ-програм.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які будуть ігнорувати таку заборону.

З тих пір Нацрада з телерадіомовлення заборонила трансляцію на території України близько 50 російських телеканалів.

Дані телеканали займаються російською пропагандою, спотворюють дійсність і є інструментом маніпуляції громадською думкою, що використовуються країною-агресором.