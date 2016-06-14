В Одесі учасники акції проти Труханова повідомили про вибуховий пристрій біля свого табору

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Facebook повідомила учасниця акції, яка проходить близько 2 місяців на Думській площі, Аліна Подолянка.

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«Виявили невідомий пристрій за загорожею нашого майдану. Є підозра, що це вибухівка, яка управляється через радіосигнал. Пристрій прикріплено скотчем високо», - написала Подолянка. Про свою знахідку активісти повідомили в правоохоронні органи, в тому числі, в СБУ.

Начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції Андрій Костюк підтвердив виклик на Думську площу – до наметового табору, який розташований біля будівлі мерії.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 квітня в Одесі на Думській площі біля будівлі мерії активісти почали безстрокову акцію проти міського голови «Одеса без Труханова».

15 квітня депутат Верховної Ради восьмого скликання Єгор Фірсов оприлюднив фотокопії документів, які підтверджують російське громадянство мера Одеси. Геннадій Труханов звинувачення відкидає.

26 квітня невідомі розгромили протестний наметовий табір. Пізніше його було відновлено і табір продовжує діяти.