Урочистої зустрічі Солошенка та Афанасьєва в аеропорту "Бориспіль" не буде - АП
17:08, 14 червня 2016Суспільство
828 0
В Адміністрації президента України заявляють, що урочистої зустрічі Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва, як то було з Надією Савченко, в аеропорту "Бориспіль" не буде.
Урочистої зустрічі Солошенка та Афанасьєва в аеропорту "Бориспіль" не буде / Святослав Цеголко/Facebook
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, які очікують прибуття українського літака із звільненими з російського ув’язнення двома громадянами України в аеропорту "Бориспіль", сказав представник АПУ Костянтин Саділов.
Читайте такожУ СБУ розповіли, на кого обміняли Солошенка й Афанасьєва
"Тут, в аеропорту "Бориспіль", не буде такої церемонії зустрічі у зв'язку з їхнім станом здоров'я. Транспорт з ними поїде до лікарні на вулиці Верхній. Там вже буде їхня зустріч", - сказав Саділов.
За його словами, орієнтовно літак приземлиться в аеропорту "Бориспіль" о 17.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter