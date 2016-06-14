Урочистої зустрічі Солошенка та Афанасьєва в аеропорту "Бориспіль" не буде - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам, які очікують прибуття українського літака із звільненими з російського ув’язнення двома громадянами України в аеропорту "Бориспіль", сказав представник АПУ Костянтин Саділов.

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"Тут, в аеропорту "Бориспіль", не буде такої церемонії зустрічі у зв'язку з їхнім станом здоров'я. Транспорт з ними поїде до лікарні на вулиці Верхній. Там вже буде їхня зустріч", - сказав Саділов.

За його словами, орієнтовно літак приземлиться в аеропорту "Бориспіль" о 17.00.