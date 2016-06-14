Порошенко зустрінеться з Афанасьєвим і Солошенком у лікарні після їхнього повернення до України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Зазначається, що зустріч відбудеться орієнтовно о 17.00 у державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами (вул. Верхня, 5, хірургічний корпус).

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