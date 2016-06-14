В Одесі перед мерією вибухівки не знайшли, "бомбою" виявився роутер Wi-Fi

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, ймовірний «вибуховий пристрій» на Думській площі, зі слів поліцейських, які прибули на місце, є роутером.

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«Оперуповноважений Приморського відділу сказав, що, згідно з висновком вибухотехніків, предмет не є небезпечним. Оточення на площі біля будівлі мерії знято», - відзначили у відділі.

У главку уточнили, що «об`єкт» було розміщено на дереві біля будівлі мерії. Як зазначив комендант наметового табору активістів, предмет виявила активістка Аліна Подолянка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасниця протестної акції проти мера Одеси Геннадія Труханова Аліна Подолянка повідомила у соцмережах, що біля наметового табору виявлено предмет, схожий на радіокерований вибуховий пристрій. Про знахідку заявили в правоохоронні органи.

У поліції підтвердили виклик на Думську площу - до наметового табору біля будівлі мерії.

Безстрокову акцію проти міського голови «Одеса без Труханова» активісти розпочали ввечері 13 квітня на Думській площі біля будівлі мерії.

15 квітня депутат Верховної Ради 8-го скликання Єгор Фірсов оприлюднив фотокопії документів, що підтверджують російське громадянство мера Одеси. Геннадій Труханов звинувачення відкидає.

26 квітня невідомі розгромили протестний наметовий табір. Пізніше він був відновлений і продовжує діяти.