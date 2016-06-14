На Одещині двоє дорослих загинули під час шторму, намагаючись врятувати потопаючих дітей

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в області, приблизно о 15.20 під час перебування в селищі Затока в воді при штормі (орієнтовна висота хвилі понад 1,5 м) почали тонути троє дітей. Їх рятувати кинулися троє дорослих.

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«Одну дитину вдалося врятувати. Під час порятунку інших дітей дорослі люди також почали тонути. Одного дорослого вдалося врятувати, два інших загинули. Таким чином, врятовано 1 дитину (14 років) і 1 дорослий (26 років), загинуло 2 дітей (14 і 16 років) і 2 дорослих (32-х і 46-ти років)», - уточнили в прес-службі.

Зараз на місці працює оперативна група Головного управління ДСНС на чолі з першим заступником начальника главку.

У відомстві зазначили, що 14 червня, о 16.50, також в акваторії Чорного моря, поблизу смт Затока, співробітники ДСНС і Нацполіції врятували 3 осіб, які теж ледь не потонули під час шторму: чоловіків 27 і 19 років, дівчину 19 років. Врятованим надали медичну допомогу, їх життю та здоров`ю нічого не загрожує.

У ДСНС додали, що в водоймах Одеської області в поточному році загинули вже 26 осіб, в тому числі - 6 дітей. Особливе занепокоєння у рятувальників викликає вік загиблих, серед яких дуже багато молодих людей.

«Причому, більшість трагічних випадків відбувається через елементарне недотримання правил безпечної поведінки», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області під час шторму в Чорному морі потонули 4 людини. Загиблі - відпочивальники з Хмельницького і Тернополя, у віці 46, 30, 16 і 14 років.

За цим фактом відкрито кримінальну справу.