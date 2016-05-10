Понад тисячу біженців, які загинули при спробі дістатися до ЄС, виявлено в безіменних могилах - BBC

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Тіла багатьох мігрантів, які потонули у морі, були викинуті на берег і знайдені рибалками.

За даними BBC, на території Греції, Туреччини та Італії було виявлено щонайменше 70 могил, в яких були поховані потонулі біженці.

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Влада цих країн визнає, що їй не вдається встановити особи всіх загиблих біженців, незважаючи на активну допомогу волонтерів.

Переповнені човни з мігрантами часто попадають у аварію біля берегів Європи, жертвами таких аварій стають сотні людей.

У середині квітня човен, на борту якого було близько 400 мігрантів, затонув у Середземному морі після відплиття з Єгипту.

Більшість пасажирів човна були громадянами Сомалі, в ньому також були біженці з Сирії та Ефіопії.