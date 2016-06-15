Міністри оборони країн-членів НАТО затвердили пакет широкої допомоги Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це після засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Міністри затвердили пакет комплексної допомоги Україні. Цей пакет надасть поради і допомогу. Наша мета - допомогти Україні заснувати більш ефективну та сучасну структуру безпеки та оборони, а також посилили громадянський контроль", - сказав він.

У свою чергу, міністр оборони України Степан Полторак на прес-конференції деталізував, що пакет складається із допомоги в сфері розвитку обороноздатності, зв'язку, логістики, стандартизації, кіберзахисту, медичної реабілітації, стратегічної комунікації, протидії гібридним загрозам і стратегічної спроможності.

Читайте такожВступ до НАТО підтримують майже 44% українців - опитування

"Також буде допомога високого рівня", - сказав Полторак.

За слвоами Столтенберга, Україна має амбіції реформувати сектор безпеки та оборони.

"Сьогодні міністр Полторак представив дорожню карту реформ і Стратегічний оборонний бюллетень. Модернізувати українські Збройні сили у час, коли вони залучені в конфлікт - не легке завдання. Але Україна віддана проведенню реформ. Це важливо", -генсек Альянсу.

За його словами, в ході засідання Комісії Україна-НАТО обговорювалися питання безпеки, реформи і подальшої підтримки з боку Альянсу.