РНБО схвалила Стратегічний оборонний бюлетень: громадський контроль буде посилено

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання, схвалений Стратегічний оборонний бюлетень визначає основні завдання і напрями реформування оборонної сфери України.

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Документ було підготовлено у тісній співпраці з радниками держав-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

"Відповідно до нього, передбачається розвиток оборонних спроможностей України у період до 2020 року, реформування системи управління Збройними силами відповідно до стандартів НАТО та посилення демократичного цивільного контролю в оборонній сфері. Документ характеризується конкретністю визначених завдань та встановленням жорстких строків з їх виконання", - наголошується у повідомленні.

На основі цього бюлетеня буде забезпечене стратегічне планування в оборонному секторі, що втілиться у відповідні державні програми. Прийняття цього бюлетеня є важливим кроком у напрямі посилення оборонного потенціалу країни та євроатлантичної інтеграції України, підкреслили в РНБО.