Робоча група Ради ЄС обговорила безвізовий режим для України

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС. Засідання відбулося у вівторок, 14 червня.

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"Рішення ще немає. Це було перше обговорення і дискусія продовжиться на наступному засіданні", - зазначили в Раді ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є результатом позитивної оцінки, даної Єврокомісією в грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії Плану дій щодо візової лібералізації.