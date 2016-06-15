Робоча група Ради ЄС обговорила безвізовий режим для України
15:37, 15 червня 2016Суспільство
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Візова робоча група Ради ЄС провела технічне обговорення пропозиції Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.
В ЄС обговорили безвізовий режим для України / УНІАН
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС. Засідання відбулося у вівторок, 14 червня.
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"Рішення ще немає. Це було перше обговорення і дискусія продовжиться на наступному засіданні", - зазначили в Раді ЄС.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.
Ця пропозиція є результатом позитивної оцінки, даної Єврокомісією в грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії Плану дій щодо візової лібералізації.
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