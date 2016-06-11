Деякі політики в ЄС намагаються представити Україну як джерело міграційного ризику - Кулеба

Про це в ефірі Громадського повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

«В ЄС на засіданні одного з найвищих органів відбувається дискусія. Ситуація вкрай не однозначна не лише з точки зору інтересів України, але і з точки зору міжнародної репутації та інтересів Європейського союзу», - сказав Кулеба.

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Він запевнив, що питання про те, буде чи не буде в України безвізовий режим не ставиться і обговорюється.

«Європейський союз дотримується взятих на себе зобов’язань і ми не чуємо натяків на те, що ця ситуація використовується аби завалити безвізовий режим для України», - підкреслив посол з особливих доручень МЗС.

З його слів, дійсно є група країн, які дуже принципово наполягають, що спочатку потрібно виробити цей механізм тимчасового припинення безвізового режиму у разі зростання міграційних ризиків.

«Вони є ці держави, вони наполягають, що їх думка має бути врахована і відповідно точиться дискусія», - розповів Кулеба.

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На його думку, ідея запровадження механізму припинення безвізового режиму народилася не через страх перед українськими мігрантами, вони ці обумовлені реальністю близькосхідної міграції.

«Є в Європейському союзі деякі політики, які намагаються і Україну представити як джерело міграційного ризику, але у нас є залізні аргументи і вони дуже переконливі для того, щоб спростовувати ці намагання. І ця думка не домінує в ЄС», - додав Дмитро Кулеба.