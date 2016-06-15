Експерт: В боротьбі з курінням треба використовувати інноваційні методи
Широке коло виробників електронних сигарет і парів надає курцям альтернативні способи отримання нікотину, які буквально повністю виключають шкоду, що викликається смолами в тютюнових виробах.
Про це в своїй колонці на сайті Business Day Live пише міжнародний експерт в області питань охорони здоров'я, один з творців Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну, доктор Дерек Як.
«Урядам необхідно визнати цю тенденцію і прийняти її, розвиваючи регуляторні системи, які переключать увагу курців зі смертельно небезпечних сигарет на продукцію з набагато меншим ризиком для здоров'я», - акцентує експерт.
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Фахівець відзначає, що якби в проблему зниження шкоди було залучено більш широке світове співтовариство, ефект був би набагато кращим, і поліпшення стану здоров'я нинішнього 1 мільярда курців було б бути реалізовано в найближчі 10-20 років.
«Для цього нам також потрібно усвідомити, що ми повинні закликати курців відмовитися від згубної звички, використовуючи всі ефективні підходи та інноваційні методи», - відзначає доктор Як.