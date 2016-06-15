У Росії побили активіста з криками "за Савченко, за Крим"

Як заявив Іванов, нападники кричали, що це пов'язано з його позицією щодо вироку Надії Савченко та окупації Криму, передає Дождь.

За словами активіста, напад стався біля будинку, де розташована квартира його дружини. Щоб він вийшов з будинку, нападники подзвонили у домофон і сказали, що нібито зачепили його машину своїм автомобілем. Коли він спустився, двоє молодих людей почали бити його, а третій стояв поруч і знімав те, що відбувається на відеокамеру свого гаджета.

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"Кричали всякі образи — "що робиш", "це тобі за ***** Савченко, за Крим", — розповів Іванов.

Згідно з медобстеженням, яке активісту сказали пройти перед зверненням в поліцію, у нього діагностовано набряки лівої скроневої області, а також пошкодження гомілки. "Госпіталізувати лікар не став, каже, що переповнена лікарня", — сказав він.

Іванов розповів, що регулярно чергує біля народного меморіалу на місці вбивства Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту і бере участь в акціях опозиції.

Раніше у Москві суд засудив активіста Романа Рословцева до 20 діб адміністративного арешту за те, що він вийшов на Красну площу в масці, що зображує Володимира Путіна.