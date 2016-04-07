На Красній площі затримано пікетувальника в масці Путіна (фото, відео)
17:26, 07 квітня 2016Світ
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На Красній площі затримали активіста в масці президента Росії.
Це вже друге затримання на Красній площі / twitter.com/GraniTweet
Про це повідомляє «ОВД - Инфо».
Романа Рословцева доставили у відділення поліції «Китай-місто» для з'ясування обставин.
Його вже відпустили з ОВС Китай-міста. На активіста було складено протокол про порушення порядку проведення публічного заходу.
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Як повідомляє "Грани.ру", це вже шосте затримання Романа Рословцева, друге на Красній площі.
Як повідомляв УНІАН, раніше біля Держдуми затримали учасників пікету, які вимагали імпічменту Путіна.
Вже шосте затримання Романа Рословцева, друге на Червоній площі— Грані.Ру (@GraniTweet) April 7, 2016
Суть акції https://t.co/ML3Oml6RXgpic.twitter.com/ScHajTjwjI
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