На Красній площі затримано пікетувальника в масці Путіна (фото, відео)

Про це повідомляє «ОВД - Инфо».

Романа Рословцева доставили у відділення поліції «Китай-місто» для з'ясування обставин.

Його вже відпустили з ОВС Китай-міста. На активіста було складено протокол про порушення порядку проведення публічного заходу.

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Як повідомляє "Грани.ру", це вже шосте затримання Романа Рословцева, друге на Красній площі.

Як повідомляв УНІАН, раніше біля Держдуми затримали учасників пікету, які вимагали імпічменту Путіна.