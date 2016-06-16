В Одесі суд переніс засідання у "справі 2 травня" через неявку кількох фігурантів

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання не з'явилися троє обвинувачених, у яких запобіжний захід не пов'язаний з утриманням під вартою. Також не з'явився один з адвокатів.

При цьому сьогодні один з фігурантів (громадянин РФ), яких тримають під вартою, звернувся до суду із заявою про відкриття кримінального провадження стосовно представників патріотичних організацій України, які нібито брали участь у заворушеннях 2 травня 2014 року.

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Фігурант, зокрема, попросив суд направити його звернення до відповідних інстанцій для відкриття кримінального провадження. Свою заяву він аргументував «побаченим на відеозаписах», наданих раніше в суді представником звинувачення.

Наступне засідання призначене на 23 червня.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Малиновський районний суд Одеси переніс засідання зі слухання провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року через неявку одного з фігурантів та члена суддівської колегії.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі у результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення у центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа у Будинку профспілок, під час якої загинула більшість людей.

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На даний час у Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце у центрі міста.

На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), у інших - інші запобіжні заходи.