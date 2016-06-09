В Одесі суд переніс засідання у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року

Як повідомили УНІАН у суді, підсудний не зміг бути присутнім через травму ноги. Також у зв'язку з хворобою сьогодні відсутній суддя.

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Наступне засідання призначено на 16 червня.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

Наразі в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, із яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), у решти – інший запобіжний захід.