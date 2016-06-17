З початку року українців стало менше на 68 тисяч осіб

Чисельність населення України станом на 1 травня 2016 року склала 42 мільйони 692 тисячі чоловік, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 68,1 тисячі осіб менше, ніж на початок року.

У січні-квітні 2016 року, за даними Держстату, в Україні народилося 128 530 дітей, тоді як за аналогічний період 2015 року цей показник склав 134 563 дитини. У січні-квітні було відзначено природне скорочення населення на 74 379 осіб, тоді як у січні-квітні 2015 року населення скоротилося на 82 725 чоловік. У той же час, число іммігрантів у січні-квітні поточного року перевищила кількість емігрантів на 5 012 осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник склав 5 475 осіб.

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Всі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції на сході України, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 мільйони 760,5 тисячі осіб, що на 168,8 тисячі осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій в регіоні чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 мільйонів з 45 мільйонів осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити дану оцінку не рідше одного разу на десять років.