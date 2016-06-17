Депутат Харківської міськради розтратив 5 мільйонів гривень - прокуратура

Прокуратура Харківської області оголосила підозра депутату міськради за фактом розтрати 5 мільйонів гривень, повідомляє ATN.ua з посиланням на заяву заступника прокурора області Валерія Романова.

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"Сьогодні прокуратура Харківської області оголосила підозра депутату Харківської міської ради, директору одного з комунальних підприємств міста за розтрату бюджетних коштів та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України). За попередніми даними слідства, керівник КП нібито закупив спеціалізовані автомобілі на загальну суму понад 5 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив заступник прокурора області Валерій Романов, договір з приватною фірмою було укладено, бюджетні кошти перераховано, однак транспортні засоби на підприємство так і не надійшли.

"Тільки за півроку, після того, як ситуацією на підприємстві зацікавилася прокуратура почала розслідування, підприємство закупило автомобілі, що вже були у вжитку і не відповідають умовам договору. Поставлені авто виявилися переобладнаними та з великим пробігом", - підкреслює видання.

Досудове розслідування проводить прокуратура області. Наступного тижня слідчі прокуратури звертатися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення його від посади на час розслідування.