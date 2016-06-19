Прапор кримськотатарського батальйону підняли на "Чонгарі" (відео)

На пункті пропуску "Чонгар" на кордоні з окупованим Кримом підняли прапор кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана. Про це координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов написав у своєму Facebook.

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"Сьогодні (18 червня) стався історичний момент для нашого батальйону . Ми підняли свій батальйонний прапор. Над його створенням і розробкою кілька місяців працювали наші хлопці. Прапор батальйону разом з кримськотатарським національним прапором, разом з державним прапором України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ленур Іслямов анонсував створення кримськотатарського батальйону, який увійде в ЗСУ, в грудні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 7 червня Аваков заявив, що не підтримує ініціативу створення кримськотатарського батальйону.

«Я зустрічався з Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим. Ми обговорювали, як використовувати тих патріотів (від кримськотатарського народу - УНІАН), які знаходяться на материковій території України. Ми все-таки прийняли лінію, що це країна Україна, і тут не повинно бути ні вірменського, ні грузинського, ні окремого кримськотатарського батальйону. Це мають бути спеціальні сили української армії, в яких можуть служити і кримські татари, і вірмени, і багато інших... Я прихильник іншого підходу, я все-таки переважну більшість цих активістів знаю. Ми з ними співпрацюємо», - сказав Аваков.

Він зазначив, що величезна кількість представників кримськотатарського народу служить, у тому числі в Національній поліції, зокрема на високих посадах.

«На моє переконання, кримський татарин, як будь-який інший громадянин України, повинен бути в регулярному підрозділі української армії, Національної гвардії, Національної поліції», - зазначив міністр.

Віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар, координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов 20 грудня 2015 року анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону «Крим» імені Номана Челебіджихана, в якому будуть служити 560 осіб.