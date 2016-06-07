"Прихильник іншого підходу": Аваков не підтримав ініціативу створення кримськотатарського батальйону

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я зустрічався з Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим. Ми обговорювали, як використовувати тих патріотів (від кримськотатарського народу — УНІАН), які перебувають на материковій території України. Ми все-таки прийняли лінію, що це країна Україна, і тут не повинно бути ні вірменського, ні грузинського, ні кримськотатарського окремого батальйону. Це мають бути спеціальні сили української армії, в яких можуть служити і кримські татари, і вірмени, і багато інших... Я прихильник іншого підходу, я все-таки переважну більшість цих активістів знаю. Ми з ними співпрацюємо», - сказав Аваков.

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Він зазначив, що величезна кількість представників кримськотатарського народу служить, у тому числі в Національній поліції, в тому числі, на високих посадах.

«На моє переконання, кримський татарин як будь-який інший громадянин України повинен бути в регулярному підрозділі української армії, Національної гвардії, Національної поліції», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Світового конгресу кримських татар, координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов 20 грудня 2015 р. анонсував створення кримськотатарського добровольчого батальйону «Крим» імені Номана Челебіджихана, в якому служитимуть 560 осіб.

У квітні 2016 р. лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про розробку концепції діяльності батальйону, яку подано президенту України і міністру внутрішніх справ.

«Ми сьогодні виходимо з того, що у складі МВС має бути підрозділ, в якому служили б громадяни України - вихідці з Криму. Це не мононаціональний і не монорелігійний підрозділ, але при цьому там мають бути створені умови для віруючих людей, там має бути халяльна їжа, там разом з капеланом має бути імам", - зазначив Чубаров.