Голова ДержСЕС назвав причину масового захворювання людей в Ізмаїлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході брифінгу в Ізмаїлі заявив голова Державної санітарно-епідеміологічної служби, головний санітарний лікар України Святослав Протас.

"До такого висновку фахівці дійшли, дослідивши взяті у постраждалих аналізи, а також проби води", - сказав Протас.

Читайте такожКількість госпіталізованих внаслідок отруєння в Ізмаїлі зросла до 82 осіб - ОДА

На його думку, достатньо обгрунтованою є і причина події - потрапляння інфекції у воду внаслідок нещодавнього підтоплення міста під час сильної зливи.

Протас вважає, що тепер, після встановлення причини захворювання, можна оперативно розпочинати промивання і дезінфекцію всього міського водопроводу і каналізації.

Він також не виключив, що у зв'язку з промиванням вміст хлору у водопровідній воді буде підвищено.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області, на даний час до лікарень в Ізмаїлі вже звернулися 373 людини.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Ізмаїла Андрій Абрамченко поінформував, що станом на день неділі до лікарень звернулося 362 людини, з яких понад 220 дітей.

За фактом масового отруєння людей відкрито кримінальне провадження.

В місті діє режим надзвичайно ситуації.

В Ізмаїлі 14 червня пройшли зливи, сталося підтоплення приватних колодязів, а також часткове руйнування туалетів у приватному секторі, в результаті чого і міг виникнути спалах захворювання кишковою інфекцією серед населення міста Ізмаїла і села Броска Ізмаїльського району.