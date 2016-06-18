Гройсман доручив якнайшвидше ліквідувати спалах інфекції в Ізмаїлі

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Гройсман доручив в.о. міністра охорони здоров'я Віктору Шафранському, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, голові Державної санітарно-епідеміологічної служби, головному державному санітарному лікарю України Святославу Протасу, голові Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимиру Лапі та голові Одеської державної адміністрації Міхеїлу Саакашвілі вжити вичерпних заходів для локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції серед населення міста Ізмаїл Одеської області.

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Про результати необхідно поінформувати Кабінет міністрів в одноденний строк.

«Прошу вжити відповідно до компетенції вичерпних заходів для локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції серед населення міста Ізмаїл Одеської області. Про результати в одноденний строк поінформувати Кабінет міністрів», - йдеться у дорученні Гройсмана.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в Ізмаїлі з початку спалаху захворювання кишкової інфекції (з 16 червня) до лікувальних установ звернулося 284 особи, у стаціонарі перебуває 141 людина.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового захворювання людей в Ізмаїльському районі.

В місті діє режим надзвичайно ситуації.