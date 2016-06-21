Масове отруєння в Ізмаїлі: в лікарнях залишається 186 осіб, з них 98 - діти

Станом на 7.00 21 червня в медичних закладах м. Ізмаїл перебуває 186 осіб (з них 98 дітей), повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що виписано (переведено на амбулаторне лікування) 248 осіб (з них 171 дитина).

За даними прес-служби, підрозділами ДСНС облаштовано 55 койко-місць в школі №9 м. Ізмаїл на випадок ускладнення ситуації. Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів. Попередня причина захворювання – споживання недоброякісної води.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі став ротавірус у водопровідній воді. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.